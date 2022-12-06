В Ростове открылась фотовыставка работающих на Донбассе военкоров

В Публичной библиотеке проходит выставка военных фотокорреспондентов.Фото: предоставлено Ириной ВОЛОВОЙ.

В Донской публичной библиотеке в Роствое открылась фотовыставка «Военная операция глазами журналистов». На ней военные корреспонденты представили на суд зрителей десятки снимков из Донецка, Луганска и Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, представленные журналистами и фотокорреспондентами фотографии отражают события, которые происходили и происходят сейчас на Донбассе - боевые действия и ростки мирной жизни.

- В этих работах вся правда: с одной стороны, в фотографиях отражена война, боевые действия, боль и ужас, связанные с ними, - отметил Игорь Гуськов. - С другой — показаны ростки мирной жизни и человеческие взаимоотношения, сострадание, любовь, надежда на мирное будущее.

Как отметил первый замгубернатора, что такая выставка должна стать востребованной, особенно среди молодежи. Экспозиция будет работать до 20 декабря.