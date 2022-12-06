В Ростовской области усилили охрану хвойных лесов с приближением Нового года

За незаконную рубку одной ели грозит штраф в размере от 3000 рублей до 5000 рублей. Фото: сайт донского правительства.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области усилило охрану елей и сосен в донских лесах. Для этих целей к патрулированию стали привлекаться казачьи формирования, волонтеры, сотрудники ОМВД и представители органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По словам министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина, все леса в Ростовской области относятся к средозащитным. Они выполняют почвозащитные, водорегулирующие и водоохранные функции. Чтобы вырастить среднюю сосну, требуется от 6 до 10 лет. В донском регионе в условиях жаркого лета леса требуют особого ухода.

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку одной ели грозит штраф в размере от 3000 рублей до 5000 рублей и возмещение причиненного ущерба. А вот за рубку двух и более елей уже предусмотрено уголовное наказание, в том числе лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба. В предновогодний период размер ущерба за незаконную вырубку удваивается.

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