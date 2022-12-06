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НовостиОбщество6 декабря 2022 4:46

Власти Ростова заключили контракт на рекультивацию Левенцовского полигона отходов

В донской столице определился подрядчик для выполнения ликвидации полигона
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростове выбрали подрядчика для рекультивации Левенцовского полигона ТБО.

В Ростове выбрали подрядчика для рекультивации Левенцовского полигона ТБО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Управление благоустройства и лесного хозяйства выбрало подрядчика для рекультивации Левенцовского полигона твердых бытовых отходов на 1-м Машиностроительном, 27, рассказал в своем Телеграм-канале глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Как отмечает ростовский градоначальник, у компании есть профильный опыт, поскольку ее сотрудники уже реализовывали аналогичные проекты в Татарстане, Челябинской области и Осетии.

Рекультивация Левенцовского полигона в Ростове объемом почти 13 миллионов кубических метров мусора будет стоить 2,3 миллиарда рублей. Этот процесс подразумевает утилизацию и обезвреживание мусора - техническую и биологическую рекультивацию. В результате чего город получит чистую землю, восстановленную с помощью технологий химии, физики и растениеводства. Что предусмотрено специальным ГОСТом для очищения почв.

Работы планируется завершить до ноября 2024 года.

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