Мобилизованным из Ростовской области доставят почту подразделения фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ

Минобороны обеспечит донских бойцов канцелярией и конвертами. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Доставлять почту мобилизованным из Ростовской области будут подразделения фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

Жители Ростовской области могут отправить посылки и письма родственникам, участвующим в специальной военной операции. Почтой можно отправить до Москвы: 103400, город Москва-400, номер воинской части. А дальше отправления будет пересылать уже другая служба.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что защитники теперь смогут получить весточку из дома. Для этого их родственники могут узнать адреса военных частей как у самих мобилизованных, так и в военкоматах. Также Минобороны обеспечит бойцов канцелярией и конвертами.

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