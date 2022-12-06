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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:32

В Ростове на Коммунистическом троллейбус врезался в припаркованную иномарку

На месте происшествия уже побывали автоинспекторы
Ангелина СКИБА
На момент аварии в салоне общественного транспорта пассажиров не было

На момент аварии в салоне общественного транспорта пассажиров не было

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Volkswagen Polo. Информация о происшествии сегодня, 6 декабря, поступила от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера вечером на проспекте Коммунистическом. Известно, что состав № 177, сдавая назад, зацепил припаркованную иномарку.

- На момент аварии в салоне общественного транспорта пассажиров не было. Из людей никто не пострадал, только машины получили механические повреждения, - уточнили в управлении ГИБДД.

Автоинспекторы уже побывали на месте происшествия. Теперь причины и обстоятельства случившегося должны установить правоохранители.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)