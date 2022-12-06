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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:55

В Ростове иномарка Honda Civic въехала в «ГАЗель», есть пострадавший

Авария произошла прошедшей ночью на проспекте Михаила Нагибина
Ангелина СКИБА
Правоохранители еще уточняют обстоятельства случившегося. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Правоохранители еще уточняют обстоятельства случившегося. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону после столкновения иномарки и «ГАЗели» пострадал молодой человек 22 лет. Это произошло в ночь с 5 на 6 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, 50-летний водитель Honda Civic, двигаясь по Нагибина со стороны Нансена, не придерживался безопасной дистанции. В итоге его авто въехало во впереди идущий малотоннажный грузовик, которым управлял 20-летний юноша. Травмы получил пассажир «ГАЗели».

Правоохранители еще уточняют обстоятельства случившегося. Донских автолюбителей просят всегда придерживаться ПДД, а также выдерживать скорость и дистанцию на дороге.

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