Власти Ростова намерены судиться из-за земли под пригородным автовокзалом

Слушания состоятся в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону власти потребовали расторгнуть договор аренды на участок, который относится к пригородному автовокзалу. Эту информацию сегодня, 6 декабря, подтвердили в пресс-службе Арбитражного суда Ростовской области.

Известно, что заявление в инстанцию поступило 29 ноября 2022 года. Претензии выдвинул городской департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО). Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели Самургашевы.

Причиной для выяснений, предварительно, послужили нарушения, которые обнаружились во время проверки. Власти выяснили, что, кроме инфраструктуры, на спорной площадке якобы работали нелегальные торговые точки. Теперь арендаторы должны доказать, что это не так. От них потребовали представить «доказательства правомерности магазинов и салонов связи».

Добавим, власти Ростова-на-Дону оспаривают договор аренды, который действовал с весны 2021 года. Речь идет о территории примерно в 11 тысяч кв. метров. Предварительные слушания по этому делу назначили на 17 января 2023 года.

К слову, ранее сами предприниматели через суд потребовали подготовить проект купли-продажи на указанную землю. Эти притязания начали рассматривать еще летом 2022 года.

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