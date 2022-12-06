В Ростове собираются переименовать парк в Суворовском, благоустроенный за 160 млн рублей

Речь идет о парке в границах улиц Вавилова, Сосновой и Уланской. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону собираются переименовать парк, который находится в микрорайоне Суворовском. Постановление об этом, утвержденное сити-менеджером, можно найти на сайте городской администрации.

Отметим, что название места отдыха не будут менять радикально, добавят только даты. Теперь местные жители будут посещать «парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Уточним, речь идет о 16,5 га, расположенных в границах улиц Вавилова, Сосновой и Уланской. Ранее эту территорию по просьбе ростовчан благоустроили за 161,7 млн рублей. Работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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