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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:39

Ростовчанин потерял почти сто тысяч рублей, поверив незнакомцу

23-летний житель донской столицы стал жертвой телефонного афериста
Анна ШИЛЯЕВА
Ростовчанин продиктовал мошеннику все данные своего счета, после чего остался без денег

Ростовчанин продиктовал мошеннику все данные своего счета, после чего остался без денег

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советский отдел полиции Ростова поступило заявление от ростовчанина, ставшего жертвой мошенника, сообщает донской главк. По данным ведомства, 23-летнему мужчине позвонили с незнакомого номера. Человек на том конце провода заявил, что работает в банке и отвечает за безопасность счетов клиентов.

Дальше собеседник убедил ростовчанина в том, что мошенника легко могут списать деньги со счета, после чего предложил обезопасить сбережения.

Для этого ростовчанину надо было назвать реквизиты карты и секретный код, который придет в смс-сообщение.

Дончанин выполнил все, что просил незнакомец, после чего с его счета списались 80 тысяч рублей. Мужчина понял, что его обманули, и отправился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье РФ «Кража с банковского счета», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если обманщика найдут, а суд признает вину, мужчина может не шесть лет лишиться свободы.

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