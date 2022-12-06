Ростовчанин потерял почти сто тысяч рублей, поверив незнакомцу

Ростовчанин продиктовал мошеннику все данные своего счета, после чего остался без денег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советский отдел полиции Ростова поступило заявление от ростовчанина, ставшего жертвой мошенника, сообщает донской главк. По данным ведомства, 23-летнему мужчине позвонили с незнакомого номера. Человек на том конце провода заявил, что работает в банке и отвечает за безопасность счетов клиентов.

Дальше собеседник убедил ростовчанина в том, что мошенника легко могут списать деньги со счета, после чего предложил обезопасить сбережения.

Для этого ростовчанину надо было назвать реквизиты карты и секретный код, который придет в смс-сообщение.

Дончанин выполнил все, что просил незнакомец, после чего с его счета списались 80 тысяч рублей. Мужчина понял, что его обманули, и отправился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье РФ «Кража с банковского счета», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если обманщика найдут, а суд признает вину, мужчина может не шесть лет лишиться свободы.

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