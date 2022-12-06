Плановую ротацию дорожных камер провели в Ростове-на-Дону

Новые адреса комплексов фото- и видеофиксации согласовали с ГИБДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону снова поменяли места расположения комплексов фото- и видеофиксации. Эти плановые нововведения потребовались после анализа аварийности, пояснила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

- Технику иногда перемещают на другое место, если на прежнем участке больше нет причин для аварийности. Это означает снижение количества нарушений в течение полугода более чем на 80%, - уточнила Татьяна Русанова.

Две дорожные камеры в Ростове теперь находятся на Портовой, они работают в попутном и встречном направлении и фиксируют происходящее сразу на трех полосах движения.

Еще одна камера появилась на проспекте Коммунистическом, она регистрирует нарушения на двух полосах в обоих направлениях. Новые адреса комплексов согласовали с ГИБДД.

Добавим, за 10 месяцев 2022 года транспортный риск в регионе составил 1,99. Ранее это значение прогнозировали в пределах 2,06.

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