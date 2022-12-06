С крупнейшей за всю историю банка DDоS-атакой из-за рубежа борется ВТБ

Банковские структуры постоянно находятся под хакерскими атаками Фото: Виктор Гусейнов

Банковские структуры постоянно находятся под хакерскими атаками. В настоящее время беспрецедентная кибератака из-за рубежа оказывается на технологическую инфраструктуру ВТБ, сообщили в пресс-службе. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка.

Системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.

В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии сервисов периодически возможны.

Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. По мнению специалистов банка, ее цель — причинить неудобства клиентам, затруднив работу банковских сервисов.

Большинство запросов к сервисам в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов Интернет. Но также есть и вредоносный трафик с российских IP-адресов. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением.