ЗАГС: в Ростовской области за месяц расписались 2969 пар

Браков в регионе стало больше по сравнению с 2021 годом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году жители Ростовской области стали чаще жениться и выходить замуж. Об этом рассказали в пресс-службе донского управления ЗАГС.

- По итогам 11 месяцев число браков увеличилось на 3275 по сравнению с 2021 годом. Только за ноябрь расписались 2969 пар, - отметили в управлении.

К слову, ранее на Дону также озвучили информацию о рождаемости за октябрь. В этом месяце, по данным ЗАГС, в регионе на свет появились 1393 мальчика и 1297 девочек. К тому же, с начала года зарегистрировали 334 двойни.

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