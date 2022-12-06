Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Для журналистов, блогеров и других представителей медиасферы стартовал конкурс «Вместе в цифровое будущее». Организатор проекта – «Ростелеком». Стратегическим партнером выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются работы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях. Период публикации работ – с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

- Писать просто о технически сложном — настоящее искусство. Нехватка информации порождает множество мифов о работе мобильной связи и интернета. Развенчать их — задача непростая. Мы ждем от конкурсантов интересных материалов, которые помогут разобраться в новых технологиях, — отметила член жюри конкурса Дарья Колесникова.

- Сегодня даже малыши знают, как включить мультфильм на планшете. Они привыкли к общению с умными помощниками и голосовыми ассистентами. Мы убеждены, что родителям, преподавателям, разработчикам приложений и всем, кто взаимодействует с детьми, необходимо разбираться в цифровых сервисах, уделяя особое внимание обратной стороне технологий — киберрискам. И только общими усилиями мы сможем защититься от онлайн-угроз, — прокомментировал член жюри конкурса Руслан Юсуфов.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки телекоммуникационных компаний, а также познакомятся с природой Камчатки.