Полицейские из Ростовской области помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома

Полицейские помогли беременной женщине благополучно добраться до роддома. Фото: ГИБДД РО
В Ростовской области, в Волгодонске, к сотрудникам ГАИ, которые несли службу, с необычной просьбой обратился водитель. Он рассказал, что везет дочь в роддом. Пожилой мужчина взволнованно добавил, что по дороге у нее начались схватки. Сам водитель, как выяснилось, не знал дорогу. Тогда правоохранители решили сопроводить машину с беременной женщиной до больницы.
Ехали, как и положено в экстренных случаях, с включенными проблесковыми маячками. К счастью, успели вовремя.
- Благодаря четким и слаженным действиям полицейских жизни матери и ее ребенка оказались вне опасности. За оказанную помощь мужчина поблагодарил сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
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