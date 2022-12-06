Жители Ростова пожаловались на «каток» из-за наледи в разных районах города

Аллеи вместе с проезжей частью превратились в настоящий каток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Улицы в нескольких районах Ростова-на-Дону покрылись наледью, и превратили аллеи вместе с проезжей частью в настоящий каток. На это днем 6 декабря в социальных сетях пожаловались жители города.

Так, по словам ростовчан, сейчас сложно пройти по участкам Погодина, Крепостного, 2-й Краснодарской, Нансена, а также по Вавилова напротив АТП.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» узнали о том, какие улицы донской столицы уже очистили и где сейчас еще ведется уборка.

- Работы уже завершены на Коммунистическом. Бригады продолжают работу на Халтуринском и улице Народного Ополчения. Также в планах привести в порядок Беломорский, Киргизскую, Вавилова и пересечение Погодина/Герасименко, - сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

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