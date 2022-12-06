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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:43

Водителей начали проверять после стрельбы по полицейским в Новошахтинске

Сотрудники полиции осматривают каждый автомобиль
Лейла МИРИШОВА
Граждан попросили не выходить из дома и быть внимательнее.

Граждан попросили не выходить из дома и быть внимательнее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На въезде в Новошахтинск образовался затор. Водителей начали проверять после стрельбы в городе.

По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась на несколько километров. Полиция объявила в городе план «Сирена» после стрельбы по правоохранителям. На данный момент сотрудники полиции проверяют каждый автомобиль и документы водителей. На территории города также дежурят силовики. Граждан попросили не выходить из дома и быть внимательнее.

Напомним, что в Новошахтинске около 12:00 неизвестный выстрелил несколько раз в сотрудников полиции. Правоохранители занимались розыском пропавшей без вести женщины. В этот момент мужчина в камуфляжной форме открыл по ним огонь. После этого злоумышленник скрылся.

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(Подробности)