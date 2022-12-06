План по выработке электроэнергии в ноябре был перевыполнен на 4,8%

Фото: Ростовская АЭС

В ноябре 2022 года энергоблоки Ростовской АЭС выработали свыше 3,07 млрд кВтч электроэнергии, что на 113 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года. План месяца выполнен на 104,8%.

Всего с начала 2022 года атомная станция выработала свыше 33 млрд кВтч электроэнергии, что соответствует объему потребления всех предприятий и населения Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов в течение четырех месяцев.

Для производства такого количества электроэнергии на тепловых станциях понадобилось бы 2,5 млрд кубометров природного газа или 16 тыс. тонн угля. Благодаря работе АЭС было предотвращено попадание большого количества вредных веществ в атмосферу.

В настоящее время энергоблоки №№1, 2, 4 Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Энергоблок №3 с 1 декабря 2022 года остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.