В Ростовской области без вести пропала 43-летняя женщина

Оксана Панченко вышла из дома 26 ноября. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новошахтинске разыскивают без вести пропавшую 43-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Оксана Панченко вышла из дома 26 ноября. После этого связь с ней пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились и волонтеры.

Женщина ростом около 176 сантиметров. У нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. Предположительно, она была одета в темно-синее пальто, серые лосины, желтые кроссовки и шапку того же цвета.

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(Подробности)