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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 14:04

В Шахтах «Форд Фокус» сбил 71-летнюю женщину

Пострадавшая перебегала дорогу в неположенном месте
Лейла МИРИШОВА
Пострадавшую госпитализировали. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Пострадавшую госпитализировали. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах под колеса иномарки попала 71-летняя женщина. Авария произошла 6 декабря около 14:00.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 49-летний водитель «Форд Фокус» двигался по улице Маяковского в районе дома 221. В этот момент проезжую часть пыталась перебежать 71-летняя женщина. Водитель не успел притормозить и сбил пенсионерку.

В результате аварии, пешеход получила травмы и была госпитализирована. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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