Количество воды в водоисточниках Таганрога достигло минимальных отметок

Сейчас водоснабжение в городе осуществляется с пониженным давлением
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области количество воды у водозаборов Таганрога достигло минимального уровня. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в пресс-службе местного водоканала.
- Сейчас водоснабжение города осуществляется с пониженным давлением, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, перебои с водой в домах жителей Таганрога происходят из-за шуги или по-другому мелкого льда. Он появляется в условиях отгонного ветра и понижения температуры воздуха.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таганроге сообщили о прекращении водоснабжения из-за ухудшения погоды
На проблемы с водой пожаловались жители приморского города (подробности)