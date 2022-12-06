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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:37

Количество воды в водоисточниках Таганрога достигло минимальных отметок

Перебои с поступлением ресурса происходят из-за непогоды
Ангелина СКИБА
Сейчас водоснабжение в городе осуществляется с пониженным давлением

Сейчас водоснабжение в городе осуществляется с пониженным давлением

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области количество воды у водозаборов Таганрога достигло минимального уровня. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в пресс-службе местного водоканала.

- Сейчас водоснабжение города осуществляется с пониженным давлением, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, перебои с водой в домах жителей Таганрога происходят из-за шуги или по-другому мелкого льда. Он появляется в условиях отгонного ветра и понижения температуры воздуха.

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