10 тысяч новогодних посланий передали участникам специальной операции юные жители Ростовской области

Дети также передали военным поделки, которые сделали своими руками. Фото: сайт правительства РО

Школьники и кадеты Ростовской области передали участникам специальной операции более 10 тысяч новогодних посланий. Об этом рассказал начальник отделения всероссийского общественного движения «Юнармия» Николай Пономаренко.

- Мы собрали больше 10 тысяч открыток, их делали не только школьники, но и дошколята вместе с родителями. Это реальное воплощение девиза «Мы вместе». Уверен, ребята и впредь будут принимать участие в акциях, направленных на поддержку наших военнослужащих, - сказал Николай Пономаренко.

В рамках акции «Народная открытка солдату» собирали также поделки. Ребята в течение двух недель приносили свои творческие работы и письма в окружной Дом офицеров. После этого подарки в торжественной обстановке передадут представителям Минобороны России, которые, в свою очередь, отправят все полученное бойцам на передовую.

Одна из юных участниц акции - София Васильева - призналась, что пожелала военным победить и вернуться домой, а раненым - как можно скорее выздороветь. Школьник-юнармеец Артем Алкомян добавил, что поддерживает бойцов и благодарен им за защиту и героизм.

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