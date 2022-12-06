Ростовский зоолог рассказал, что будет с рыбой при обмелении Дона

Сейчас верховой ветер сгоняет воду из Дона в Азовское море. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По словам ростовского зоолога Алексея Тихонова, из-за сильного ветра рыба с водой ушла из реки Дон в Азовское море.

В свою очередь море само по себе не мелеет из-за ветра, ведь оно всегда неглубокое. Часть воды уйдет через Керченский пролив, но оставшегося объема воды будет достаточно для рыбы и для остальных биорисурсов.

- На самом деле это не обмеление, а «верховка» - верховой ветер, который сдул воду, - отметил ученый. – Подует «низовка», нагонит воду и подтопит дома, которые располагаются в пойме. Что тоже является стандартным явлением.

А вот Таганрогский залив мелеет, поэтому и рыба из него выходит в Азовское море.

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