Координацией медицинских организаций Ростова будет заниматься специальное управление

Новой структурой станет Управление по координации деятельности медицинских организаций. Фото: Заксобрание РО.

Координировать деятельность медицинских учреждений Ростова-на-Дону после их перехода под управление Министерства здравоохранения будет отдельное управление, рассказал глава управления здравоохранения донской столицы Сергей Мясников.

Этой новой структурой станет Управление по координации деятельности медицинских организаций города Ростова-на-Дону, которое займет помещение действующего сейчас Управления здравоохранения.

В то же время городские власти так же как и прежде будут отвечать за надбавки к стипендиями студентов Медуниверситета, а также за обеспечение персонала жильем. В обязанности города будут включены строительство восьмиэтажного хирургического комплекса в ЦГБ и доставка больных с почечной недостаточностью.

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