В Ростове произошел пожар из-за замыкания стиральной машины

Заявка о происшествии по адресу, проспект 40-летия Победы, 37/2, поступила в 16:43. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовской Александровке из-за короткого замыкания загорелась стиральная машина, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Заявка о происшествии по адресу, проспект 40-летия Победы, 37/2, поступила в 16:43 в вторник, 6 декабря.

Но ликвидировать пламя на площади 1 квадратный метр удалось до приезда пожарных машин.

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