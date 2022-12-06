В Ростове произошел пожар из-за замыкания стиральной машины

Заявка о происшествии по адресу, проспект 40-летия Победы, 37/2, поступила в 16:43.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ростовской Александровке из-за короткого замыкания загорелась стиральная машина, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
Заявка о происшествии по адресу, проспект 40-летия Победы, 37/2, поступила в 16:43 в вторник, 6 декабря.
Но ликвидировать пламя на площади 1 квадратный метр удалось до приезда пожарных машин.
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