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НовостиОбщество6 декабря 2022 17:19

Во вторник вечером на Западном в Ростове загорелся мусор

Ростовчане заметили на Большой Садовой пожарную машину
Источник:kp.ru
Для тушения пламени была вызвана пожарная машина.

Для тушения пламени была вызвана пожарная машина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону вечером 6 декабря в Западном жилом массиве на площади 9 квадратных метров загорелся мусор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Для тушения пламени была вызвана пожарная машина. Именно ее заметили ростовчане на Большой Садовой и Буденновском.

Второй вызов о возгорании оказался ложным.

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