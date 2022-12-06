Во вторник вечером на Западном в Ростове загорелся мусор

Для тушения пламени была вызвана пожарная машина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону вечером 6 декабря в Западном жилом массиве на площади 9 квадратных метров загорелся мусор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Для тушения пламени была вызвана пожарная машина. Именно ее заметили ростовчане на Большой Садовой и Буденновском.

Второй вызов о возгорании оказался ложным.

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