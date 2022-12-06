В Ростовской области усилили проверки на дорогах из-за нападения в Новошахтинске

Весь микрорайон сковали пробки, люди даже по «встречке» пытаются выехать из затора. Фото: очевидцы.

В Ростовской области полиция усилила контроль машин на дорогах со стороны Родионово-Несветайского района. Об этом корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» рассказали жители Новой Соколовки, где вооруженный преступник расстрелял полицейских.

По данным очевидцев, весь микрорайон сковали пробки, люди даже по «встречке» пытаются выехать из затора. Полностью перекрыта вся Новая Соколовка, водителей тщательно досматривают. Полицейские останавливают и частные авто, и общественный транспорт.

- Заходят люди экипированные, опрашивают, документы могут спросить, - рассказывает местный житель. - И объясняют, где движение перекрыто, и где можно проехать.

В городе Новошахтинске и его окрестностях объявлен план «Сирена». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

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