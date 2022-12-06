Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело о гибели двух детей

Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия. Фото: МЧС по Ростовской области.

В Багаевском районе Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели двух малолетних детей в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о гибели двух малолетних детей в результате пожара поступило в Семикаракорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Ростовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам).

По предварительным данным, 6 декабря в доме в хуторе Усьман Багаевского района произошел пожар, где на момент возгорания без присмотра взрослых находились двое малолетних детей: 2-летняя девочка и 5-летний мальчик. Их тела были обнаружены без признаков жизни.

Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются родители детей и очевидцы произошедшего. Назначено проведение экспертиз.

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