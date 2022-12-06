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НовостиОбщество6 декабря 2022 20:40

Житель Ростовской области получил термические ожоги из-за взрыва газовой смеси

Мужчина в пьяном виде чинил газовое оборудование
Источник:kp.ru
Во время взрыва хозяин квартиры получил термические ожоги. Фото: МЧС по Ростовской области.

Во время взрыва хозяин квартиры получил термические ожоги. Фото: МЧС по Ростовской области.

В городе Азове при ремонте газового оборудования местным жителем произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже. Хозяин квартиры получил термические ожоги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Информация о хлопке в квартире на втором этаже пятиэтажного дома поступила в 22:30 6 декабря. Инцидент произошел в переулке Черноморский. Хозяин квартиры, находясь в алкогольном опьянении, самостоятельно проводил ремонтные работы газового оборудования.

Сейчас в квартире нарушено остекление оконных проемов, повреждена межквартирная перегородка и входная дверь. Несущие конструкции дома не нарушены.

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