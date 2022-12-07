В Ростове на заседании по делу Дениса Мурыги рассказали о нацбатальоне «Айдар»*

До 2 марта 2015 года батальон являлся незаконным вооруженным формированием Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове во время заседания по делу о замкомандире украинского батальона «Айдар»* Дениса Мурыги профессор института истории и международных отношений ЮФУ Максим Васьков рассказал об истории этой экстремистской организации.

По его словам, батальон был создан на Украине о время государственного переворота в Киеве весной 2014 года. Его деятельность противоречила интересам России. Одним из инициаторов его создания стал комендант самообороны майдана Сергей Мельничук.

Вплоть до 2 марта 2015 года батальон являлся незаконным вооруженным формированием, не входящим в структуры ВС Украины.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

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