В Ростовской области за неделю почти в 4 раза выросло число заболевших гриппом

У 14 жителей донского региона был обнаружен вирус А (Н1N1) - «свиной грипп». Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональное управление Роспотребнадзора всего за неделю, с 28 ноября по 4 декабря, выявило в Ростовской области в 4 раза больше случаев заболевания свиным и гонконгским гриппом. Таких заболевших в управлении насчитали 15.

К слову, вирусологический мониторинг гриппа и ОРВИ проводится в Ростовской области еженедельно. Так, с 28 ноября по 4 декабря в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области было обследовано 124 человека и диагностировано 57 случаев заболевания, или 50,0 %. У 14 жителей региона был обнаружен вирус А (Н1N1) - «свиной грипп». Также был выявлен первый в этом сезоне «гонконгский» грипп А (Н3N2). Также были выявлены 43 случая вирусов не гриппозной этиологии: 15 - РС-вирус, 8 - аденовирус, 8 – риновирусы, 4 - бокавирусы, 5 – метапневмовирус и 3 –коронавирус человека.

Кроме того, в Ростовской области было зарегистрировано 22 003 случаев заболевания ОРВИ - 52,4 на 10 тысяч населения, что выше эпидпорога на 28,0 %. В возрастной группе «7-14 лет» этот показатель был превышен на 5,2 %, в возрастной группе «15 лет и старше» — на 47,7 %. А вот в группе «0 - 2 года» – показатель снизился на 24,4 %, в группе «3 года – 6 лет» – на 5,7 %. В то же время показатель этой недели был выше предыдущей на 16,5%.

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