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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:40

В Ростове-на-Дону продлили ограничение полетов из Платова до 15 декабря

Росавиация запретила вылет и из других 10 аэропортов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Авиаперевозчикам предлагают пользоваться альтернативными авиагаванями.

Авиаперевозчикам предлагают пользоваться альтернативными авиагаванями.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росавиация до 15 декабря продлила вылет из ростовского аэропорта Платов, говорится на сайте агентства.

Также нельзя будет улететь из других 10 аэропортов России: Анапы, Белгороа, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам предлагают пользоваться альтернативными авиагаванями.

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