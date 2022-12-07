В Ростове-на-Дону продлили ограничение полетов из Платова до 15 декабря

Авиаперевозчикам предлагают пользоваться альтернативными авиагаванями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росавиация до 15 декабря продлила вылет из ростовского аэропорта Платов, говорится на сайте агентства.

Также нельзя будет улететь из других 10 аэропортов России: Анапы, Белгороа, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам предлагают пользоваться альтернативными авиагаванями.

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