Жительница Ростовской области получила 1 год условно за обман на 400 тысяч рублей

Дело слушалось в Шахтинском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Ростовской области получила 1 год условно за мошенничество при получении выплат. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, женщина по липовой справке об инвалидности получала материальную поддержку от государства в течение 3 лет. За это время нарушительница успела обогатиться более чем на 400 тысяч рублей.

Когда обманщицу уличили в преступлении, было возбуждено уголовное дело. На этапе судебных слушаний она вернула все бюджетные деньги, которые были присвоены.

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