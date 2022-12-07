Черного лесоруба с грузом древесины поймали полицейские в Ростовской области

По уголовной статье нарушителю грозят тюрьма и крупный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области полицейские Волгодонска поймали черного лесоруба с грузом древесины. Теперь по уголовной статье нарушителю грозят тюрьма и крупный штраф, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Известно, что злоумышленника поймали в пути - его машину остановили и сразу же нашли пиленый лес. Однако документов на товар не оказалось. Тогда подозрительного водителя забрали в отдел для прояснения ситуации.

В итоге выяснилось, что задержанный с помощью бензопилы вырубил белую акацию недалеко от хутора Антонов в Цимлянском районе. Ущерб от этого варварства составил более 165 тысяч рублей. Сейчас лесоруб-вредитель ожидает наказания под подпиской о невыезде.

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