Российские банки с начала года выдали по ипотеке свыше 4 трлн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По оценкам экспертов в ноябре продажи жилищных кредитов российских банков составили не менее 460 млрд рублей. По итогам 11 месяцев рынок преодолел отметку в 4,1 трлн рублей ипотечных продаж, тогда как в прошлом году было более 5 трлн.

Наиболее существенный прирост продаж за последний месяц наблюдался в рамках госпрограмм. К примеру, в ВТБ выдачи кредитов на льготных условиях выросли на 17%, приблизившись к 37 млрд рублей. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах вновь стала расти: по итогам ноября она составила 31%.

Основная активность заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, концентрировалась в рамках программы «Ипотека с господдержкой-2020». За ноябрь ею воспользовались более 3,7 тысячи клиентов банка, оформивших кредиты на 22,8 млрд рублей. Семейную ипотеку в банке получили 1,8 тысяч заёмщиков. Также оформить жилищный кредит можно и в рамках собственных программ банка по ставке от 10,9% годовых.

Несмотря на рост доли новостроек в продажах, основной спрос клиентов по-прежнему концентрируется в сегменте вторичного жилья.

- В ноябре продажи ипотеки на российском рынке оказались немного выше, чем в октябре. В то же время ВТБ удалось нарастить свои показатели почти на 10%. По нашей оценке, в декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не ниже, чем в последний месяц осени. В настоящее время «первичка» стабилизировалась и достигла своего равновесного состояния по спросу и ценам, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.