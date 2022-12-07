В Таганроге из-за утечек и ремонта воду начали подавать с пониженным давлением

Ежечасно в городе проводят корректировку гидравлического режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области до вечера 7 декабря на ряде улиц Таганрога воду будут подавать с пониженным давлением. Причиной этому стали ремонтные работы, сообщает пресс-служба местного водоканала.

До 15 часов перебои ожидаются в районе Шило и Пархоменко. До 18 часов такие же ограничения ввели в части Северного района, на Западном, на Большой Бульварной, около НИИ Связи, а также на Бабушкина, Воскова, Щаденко, Социалистической.

Кроме того, уровень воды в местах водозабора продолжает находиться на минимальных отметках. Ежечасно в городе проводят корректировку гидравлического режима, добавили в ресурсоснабжающей компании.

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