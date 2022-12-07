Что говорят ученые и местные жители о массовой гибели каспийской нерпы

Исследователи пытаются найти ответы. Фото: Елена БЕРГ

Случай массовой гибели 2,5 тысячи особей занесенной в Красную книгу каспийской нерпы в Дагестане прокомментировали ученые и представители власти. Корреспонденты «КП — Ставрополь» выехали на место, чтобы узнать подробности, и осмотрели пляжи Махачкалы.

Массовая гибель нерп в Каспийском море происходит каждый год в ноябре-декабре, отметили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

- В декабре позапрошлого года у нас погибло около полутысячи особей. Работала большая группа ученых, - прокомментировали в ведомстве. - Они, отобрав множество проб, пришли к выводу, что тюлени погибли из-за естественных природных факторов, к которым, в частности, можно отнести выброс метана.

Другая версия у эколога Заура Газипова - генерального директора АНО «Каспийский природоохранный центр». Он заметил, что погибшие нерпы вполне упитанные и не могли погибнуть от нехватки пищи.

- Сейчас время миграции нерпы с юга на север, - объясняет ученый. - Она плывет к островам в северной части Каспия. Не исключаю, что ослабленный иммунитет животных, заражение микроорганизмами или инфекциями не дают им сил пережить миграцию.

С этим согласен доцент Дагестанского госуниверститета Александр Жигалин.

- Это может быть и чума ластоногих, от которой массово гибнут тюлени, - считает эксперт. - Такое было и на Байкале, и на Каспии. Окончательный ответ дадут исследования Института химической биологии и фундаментальной медицины Новосибирска, которые мы получим после 15 декабря.

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