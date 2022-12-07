В Ростовской области мужчина лишился 1,4 млн рублей после разговора с мошенником

Доверчивый мужчина выполнил все условия мошенников, а затем с его счета ушли 1,4 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель донского региона остался без всех сбережений после разговора с мошенником. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 44-летнему мужчине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он сообщил мужчине, что для безопасности сбережений необходимо оформить кредит. Доверчивый мужчина выполнил все условия мошенников, а затем с его счета ушли 1,4 млн рублей. После чего аферисты перестали выходить на связь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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(Подробности)