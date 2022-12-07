Продажи розничных кредитов в ноябре выросли на четверть Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению банка ВТБ, в ноябре розничные клиенты оформили более 166 тысяч кредитов на 186 млрд рублей. Спрос заемщиков на четверть превысил показатели октября, а по объему сделок результат продаж стал рекордным в этом году.

Основным драйвером продаж в ноябре стали кредиты наличными. Спрос на них в сравнении с октябрем вырос более чем на 40% и вышел на уровень ноября прошлого года – клиенты оформили 143 тысячи кредитов почти на 100 млрд рублей.

В рамках автокредитования клиенты провели 5,9 тысяч сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат октября на 10%. В целом по итогам 11 месяцев 47,5 тысячи заемщиков получили автокредиты в банке на 57 млрд рублей.

В сегменте ипотечного кредитования в ноябре было оформлено около 17,6 тысяч сделок почти на 81 млрд рублей, что на 9% выше результатов октября. Рост объемов выдач жилищных кредитов обусловлен сезонным повышением спроса заемщиков и ожиданиями итогового решения по программе ипотеки с господдержкой.

На этом фоне доля строящегося жилья в продажах снова стала расти: в ноябре она увеличилась на 3 п.п., и сейчас банк проводит в этом сегменте примерно каждую третью сделку. Ожидается, что в декабре тенденция по росту доли новостроек в выдачах продолжится.

- В ноябре рынок розничного кредитования вырос после октябрьской паузы. Заемщики вернулись к ранее отложенным покупкам и нарастили спрос во всех ключевых сегментах розничного бизнеса. Мы ожидаем, что в декабре этот тренд продолжится, и за счет сезонного спроса и повышенного интереса к госпрограммам в ипотеке и автокредитах показатель продаж станет одним из самых высоких в этом году, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.