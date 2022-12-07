В Ростове-на-Дону присвоили звание социально ориентированного предпринимателя

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В начале декабря Губернатор Ростовской области наградил банк «Центр-инвест» званием «Социально ориентированный предприниматель Ростовской области». Звание ежегодно присваивается не более 5 кандидатам. Для его получения организация должна внести значительный вклад в развитие механизмов взаимопомощи и социального добровольчества в Ростовской области.

В 2022 году банк «Центр-инвест» поддержал ряд инициатив, которые вызвали большой общественный отклик и активизацию волонтерского движения. Среди них: работы по реставрации фонтана «Лиры» на ул. Пушкинская в г. Ростове-на-Дону, фестиваль уличного искусства «Ничего страшного», специальный курс подготовки волонтеров по работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью для тиражирования финансовых знаний.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Социально-ответственный банкир всегда находит креативные решения между мечтами о завтра и возможностями сегодня, — прокомментировал Председатель Совета Директоров банка, профессор, д.э.н. Василий Высоков.

На протяжении 30 лет банк проводит собственные социально-значимые культурные проекты, а также интегрируется и поддерживает существующие инициативы и программы, активно взаимодействуя с региональными сообществами. Социальные, образовательные, экологические, благотворительные программы банка сегодня охватывают семь регионов страны и более 700 тыс. человек. Инвестиции банка в социальную сферу превышают 1,1 млрд руб.