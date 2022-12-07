В Ейске приступили к сносу поврежденных при ЧП с самолетом подъездов дома

Работы начали с самого аварийного, третьего, подъезда. Фото: телеграм-канал главы администрации Ейска Романа Бублика

В Ейске начали сносить четыре подъезда многоквартирного дома, пострадавшего при падении военного самолета Су-34. На месте работает строительная техника, работы стартовали с самого аварийного подъезда — третьего. Об этом рассказывают наши коллеги из «КП — Кубань».

- Начался демонтаж 1, 2, 3, 4 подъездов дома 20/1 по улице Коммунистической, - приводит издание слова главы администрации города Романа Бублика.

В целях безопасности была приостановлена работа ближайшего детского сада — детей перевели в другие садики - и расположенного рядом супермаркета. Территорию огородили забором.

По словам властей, на снос строителям отведено 2,5 месяца, и к концу февраля аварийные подъезды полностью демонтируют. Хозяевам квартир разрешили вынести ценное имущество — люди заходили в помещения в сопровождении сотрудников МЧС.

Отмечается, что на время строительных работ, расселены жильцы не только пострадавших подъездов — всей многоэтажки. Им предоставили места в пунктах временного размещения, а при аренде жилья люди получат компенсацию — 10 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, 13 тысяч — за двухкомнатную и 15 — за трехкомнатную.

Ремонт после восстановления подъездов жильцы сделают сами — на это положена компенсация из бюджета в размере 15 тысяч рублей за квадратный метр.

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