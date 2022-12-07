В Ростовской области таможенники передали музеям старинные монеты, часы и том Пушкина

Коллекцию одного из музеев пополнит том «Сочинения Пушкина» 1882 года. Фото: Ростовская таможня

В Ростовской области управлению Минкульта передали 34 раритета, которые нарушители в течение 11 месяцев пытались вывезти за пределы страны. Об этом 7 декабря рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

- Чаще всего люди просто не подозревали о культурной ценности старинных предметов: что-то было куплено как сувенир, что-то досталось от родственников, а некоторые вещи были подарками от друзей, - отметили в ведомстве.

В основном в дорогу брали различные деньги. Самой древней монете через 3 года исполнится 300 лет, это 5 копеек 1725 года.

- Особый интерес также представляют серебряные карманные часы швейцарской марки Diogen, изготовленные в конце XIX века, а также том «Сочинения Пушкина» 1882 года. В книге есть литография листа с образцами почерка поэта в 1830 и 1820 годах, - добавили в пресс-службе таможни.

Нарушителям объяснили, что ценности перед поездкой нужно было декларировать. Также владельцев вещей наказали по административным статьям. Известно, что изъятые старинные монеты, банкноты, часы и книга теперь пополнят коллекции музеев.

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