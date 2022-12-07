В Ростовской области 41-летний мужчина зарезал сожительницу кухонным ножом

Смертельную разборку с возлюбленной мужчина устроил в начале декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 41-летнего мужчину заподозрили в убийстве сожительницы. Теперь предполагаемый преступник ждет завершения следствия под стражей, рассказали в пресс-службе управления СК России по региону.

- Подозреваемый - житель Мартыновского района. В его отношении завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Если вину задержанного докажут, он может попасть в тюрьму на срок от 6 до 15 лет, - отметили в ведомстве.

Известно, что смертельную разборку с возлюбленной мужчина устроил в начале декабря. Предварительно, пара бурно ссорилась. В какой-то момент гнев затмил рассудок агрессора, и он схватил нож. Женщина получила только один колото-резанный удар, но он оказался очень серьезным. Пострадавшая после этого умерла на месте.

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