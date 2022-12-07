В Ростовской области уполномоченным по правам инвалидов стал Василий Лыманюк

В Ростовской области проживает почти 340 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ростовской области представили общественного уполномоченного по делам инвалидов в Ростовской области Василия Лыманюка, сообщает пресс-служба донского правительства.

Известно, что Василий Лыманюк является депутатом молодежного парламента при Заксобрании региона, а также председателем комиссии по социальной политике, защите материнства и детства.

Отметим, что в Ростовской области проживает почти 340 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 14,5 тысячи детей-инвалидов. Большая роль в решении государственных задач по улучшению качества их жизни и социализации принадлежит общественным организациям.

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