Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 15:50

В Ростовской области уполномоченным по правам инвалидов стал Василий Лыманюк

С 3 по 12 декабря на Дону проходит Декада инвалидов
Источник:kp.ru
В Ростовской области проживает почти 340 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ростовской области проживает почти 340 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ростовской области представили общественного уполномоченного по делам инвалидов в Ростовской области Василия Лыманюка, сообщает пресс-служба донского правительства.

Известно, что Василий Лыманюк является депутатом молодежного парламента при Заксобрании региона, а также председателем комиссии по социальной политике, защите материнства и детства.

Отметим, что в Ростовской области проживает почти 340 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 14,5 тысячи детей-инвалидов. Большая роль в решении государственных задач по улучшению качества их жизни и социализации принадлежит общественным организациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старые — новые правила признания инвалидности вернутся в Ростовскую область с 1 июля

Во время пандемии коронавируса временную инвалидность продлевали заочно автоматически (подробнее)