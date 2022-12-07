Ростовской областной прокуратуре предложили проверить причину неубранных наледей на дорогах

Донской депутат отправил в прокуратуру жалобу на наледи.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовской областной прокуратуре предложили проверить вопрос образования наледи на дорогах донской столицы. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев.
- Коммунистический, Вавилова, Киргизская, Добровольского, Погодина/ Герасименко, Береговая/Газетный, Богатяновский спуск, Дунаевского и десятки других улиц скованы льдом, - подчеркнул донской парламентарий.
По его словам, после отправления обращения жалобы о наледях областная прокуратура найдет виновных в ненадлежащем качестве выполнения работ.
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