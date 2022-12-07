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НовостиОбщество7 декабря 2022 16:14

Ростовской областной прокуратуре предложили проверить причину неубранных наледей на дорогах

Депутат Заксобрания Ростовской области направил жалобу на работу коммунальных служб
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Донской депутат отправил в прокуратуру жалобу на наледи.

Донской депутат отправил в прокуратуру жалобу на наледи.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовской областной прокуратуре предложили проверить вопрос образования наледи на дорогах донской столицы. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев.

- Коммунистический, Вавилова, Киргизская, Добровольского, Погодина/ Герасименко, Береговая/Газетный, Богатяновский спуск, Дунаевского и десятки других улиц скованы льдом, - подчеркнул донской парламентарий.

По его словам, после отправления обращения жалобы о наледях областная прокуратура найдет виновных в ненадлежащем качестве выполнения работ.

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