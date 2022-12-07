В Ростове торжественно открыли обновленный бассейн «Волна»

В «Волне» работают восемь плавательных дорожек. Фото: ТГ-канал Алексея Логвиненко.

Бассейн «Волна» в Ростове был торжественно открыт 7 декабря после модернизации, сообщает в своем Телеграм-канале Алексей Логвиненко.

По его словам, «Волна» уже на протяжении 47 лет является значимой частью спортивной инфраструктуры донской столицы. За два года строители провели работу, позволившую сохранить исторический вид здания и благоустроить прилегающую территорию. Также была обеспечена доступность бассейна для разных категорий граждан.

- На базе бассейна в этом году создана первая в ЮФО спортивная секция по прыжкам в воду, - рассказал Алексей Логвиненко. - И активно развиваются такие виды спорта как: современное пятиборье, спортивное плавание, дайвинг.

В «Волне» работают восемь плавательных дорожек. Здесь занимаются более 600 человек из более 2 тысяч ростовчан, увлекающихся плаванием.

Как отметил ростовский градоначальник, всего бассейнов в донской столице насчитывается более двадцати. В 2023 году стартует проектирование плавательного бассейна в Александровке. Его открытие намечено на 2024 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Западном продают бассейн за 150 млн рублей

На торги выставлено здание площадью 3,6 тысячи кв. метров (подробнее)