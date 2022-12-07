В Ростове тарифы на вывоз мусора в 2023 году вырастут до 697 рублей за кубометр

В 2023 году предельный тариф на вывоз ТБО в донской столице составляет 640 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовской компании «Чистый город» дали добро на повышение тарифа на вывоз мусора в 2023 году 697,6 рублей за кубометр. Что нашло отражение в Постановлении Региональной службы по тарифам Ростовской области.

В текущем году предельный тариф на вывоз ТБО в донской столице составляет 640 рублей. В следующем году и в первой половине 2024 года тариф останется на уровне 697,6 рубля. Но со второй половины 2024 года предельный тариф будет увеличен до 794,6 рубля за кубометр отходов. Он немного снизится с января 2025 года до середины 2026 года.

Напомним, 21 декабря текущего год тарифы на коммунальные услуги в Ростовской области внепланово выросли на 9%. Поэтому предлагаемый службой по тарифам график колебания цен на коммунальное обслуживание является лишь предварительным.

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