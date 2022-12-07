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НовостиОбщество7 декабря 2022 17:41

Ростовские власти потребовали у «Ростовводоканала» устранить наледи на дорогах

Дефекты возникли после восстановления давления в системе
Источник:kp.ru
Устранять последствия прорывов должны ресурсоснабжающие организации.

Устранять последствия прорывов должны ресурсоснабжающие организации.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Власти Ростова распорядилась, чтобы «Ростовводоканал» в кратчайшие сроки устранил наледи в местах порывов на водопроводных и канализационных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ростовской администрации.

Как отмечается, дефекты возникли после восстановления давления в системе, которое падало из-за проблем с водозабором. По данным властей, устранять последствия прорывов должны ресурсоснабжающие организации. Но сейчас, по мнению администрации города, мероприятия по уборке льда и обработке территорий противогололедными материалами в местах порывов проводятся медленно.

Поэтому для повышения темпов расчистки проезжих частей и пешеходных дорожек, а также их обработки реагентами власти потребовали привлечь дополнительную технику. Решить появившуюся проблему водоканал должен в течение одних суток.

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