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НовостиОбщество7 декабря 2022 18:20

В Ростовской области создадут первую в России экспозицию портретов участников СВО из числа казаков

Портреты бойцов напишет художник Рафаэль Лукьянов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В войске Донском планируют рассказать жителям Ростовской области о доблести и героизме казаков.

В войске Донском планируют рассказать жителям Ростовской области о доблести и героизме казаков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Единственную в стране экспозицию портретов казаков, участвующих в специальной военной операции, создаст в Ростовской области художник Рафаэль Лукьянов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всевеликого войска Донского.

Живописец уже приступил к работе – ему позировал член городского казачьего общества «Гундоровское» хорунжий Денис Бабенко, прошедший службу в подразделении связи 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. На Донбасс Бабенко отправился добровольцем в марте 2022 года в качестве начальника штаба батальона «Барс-16» и был награжден медалью «За отвагу».

Отмечается, что героями полотен станут и другие казаки, проявившие доблесть и мужество во время боевых действий по защите мирных жителей Донбасса. Таким образом в войске Донском планируют рассказать жителям Ростовской области о доблести и героизме казаков. По мере готовности портретов будет сформирована передвижная выставка, которую покажут в казачьих кадетских корпусах, музеях и выставочных залах.

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