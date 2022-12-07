В Ростовской области сгорел частный дом

Возгорание произошло около двух часов дня в доме, на улице Красина, 2. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области 7 декабря сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Возгорание произошло около двух часов дня в доме на улице Красина, 2. Пламя охватило 40 квадратных метров помещения. В 15:25 огонь удалось полностью ликвидировать.

Пожар тушили четыре единицы техники и 16 спасателей.

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