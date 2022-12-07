В Ростове прокуратура организовала проверку по факту пожара в доме на Социалистической

В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Прокуратура организовала проверку факта возгорания 7 декабря дома на улице Социалистической, 128, ранее признанного аварийным и в настоящее время расселенного.
Будет проверено соблюдение требований федерального законодательства, а по результатам будет дана оценка действиям уполномоченных органов.
В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове ликвидировали горение в доходном доме Парамонова на Социалистической
На месте возгорания работали восемь пожарных машин (подробнее)