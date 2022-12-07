В Ростове прокуратура организовала проверку по факту пожара в доме на Социалистической

В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Прокуратура организовала проверку факта возгорания 7 декабря дома на улице Социалистической, 128, ранее признанного аварийным и в настоящее время расселенного.

Будет проверено соблюдение требований федерального законодательства, а по результатам будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

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